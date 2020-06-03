TFF Sağlık Kurulu Fenerbahçe'nin hazırlık maçına onay vermedi

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı yapmak istedi. Sarı-lacivertlilerin bu isteği, TFF Sağlık Kurulu tarafından onaylanmadı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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