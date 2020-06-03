03 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

TFF Sağlık Kurulu Fenerbahçe'nin hazırlık maçına onay vermedi

Fenerbahçe'nin isteğine onay yok!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

12 Haziran'da başlayacak için hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren , hazırlık maçı yapmak istedi. Sarı-lacivertlilerin bu isteği, TFF tarafından onaylanmadı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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