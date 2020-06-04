04 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

Fenerbahçe, eski gözdesi Trezeguet için düğmeye bastı. Gelecek sezon hem düşük maliyetli, hem de şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, Aston Villa forması giyen Trezeguet için İngiliz kulübüyle ilk teması kurdu.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 06:35
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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

Süper Lig'de gelecek sezon hem düşük maliyetli, hem de şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Mısırlı yıldız Trezeguet'nin peşine düştü.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

Sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için kulübüyle resmi temaslara başladı.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU

Geçen yıl Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservisle Ada'nın yolunu tutan Trezeguet için kulübüne kiralama teklifinde bulunuldu.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

Premier Lig'de düşme potasında yer alan Aston Villa yönetimine, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini ileten Fenerbahçe'ye ilk etapta "Bekleyin" yanıtı verildi.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı...

17 Haziran'dan itibaren maçların yeniden başlayacağı İngiltere'de, Aston Villa yönetimi ligin seyrine göre karar verecek.

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