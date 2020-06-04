Fenerbahçe'den Miha Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı
Fenerbahçe'nin 2019 yılının devre arasında Empoli'den kadroya dahil ettiği Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Sarı Kanarya, Sloven futbolcudan kulüp bulmasını istedi.
Fenerbahçe, 2019'un ocak ayı transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'tan istediği verimi alamadı. Saı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik heyet, bir yandan alınacak isimleri belirlerken diğer yandan da takımdan gönderileceklerin listesini yapıyor.
2.5 MİLYON EURO GELİRSE SATILACAK
Gitmesi beklenen oyunculardan biri de Miha Zajc oldu. İtalyan ekibinden 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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