04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı

F.Bahçe'de zararına satış başladı! Kulüp bulması istendi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

'nin 2019 yılının devre arasında Empoli'den kadroya dahil ettiği , sarı-lacivertlilerde beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Sarı Kanarya, Sloven futbolcudan kulüp bulmasını istedi.

, 2019'un ocak ayı döneminde İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı 'tan istediği verimi alamadı. Saı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik heyet, bir yandan alınacak isimleri belirlerken diğer yandan da takımdan gönderileceklerin listesini yapıyor.

Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

2.5 MİLYON EURO GELİRSE SATILACAK

Gitmesi beklenen oyunculardan biri de Miha Zajc oldu. İtalyan ekibinden 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

F.Bahçe'den transfer bombası! Cimbom istedi Kanarya kaptı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yönetici açıkladı! Küçülme kararı... F.Bahçeli yönetici açıkladı! Küçülme kararı...
F.Bahçe'ye 18'lik forvet! İkinci transfer gerçekleşti F.Bahçe'ye 18'lik forvet! İkinci transfer gerçekleşti
F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör