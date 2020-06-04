04 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu kapsamda çalışmalarına liglere verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler önemli bir ismi kadrosuna katmak isterken, bu transferi Alper Potuk ve bir miktar parayla bitirmeye çalışacak.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:22
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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ekonomik olumsuzluklar nedeniyle yerli transferine döndü.

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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Sarı-lacivertli takım, kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle yenilemeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Transfer politikasını bu doğrultuda belirleyen ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedefi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü istiyor. Oyuncuyla bir süredir ilgilenen Fenerbahçe bu transfer için somut adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine takasta Alper Potuk'u önerdi.

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