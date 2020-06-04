Fenerbahçe'nin transferde ısrarı sürüyor! Masadaki teklif: Alper Potuk artı para

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu kapsamda çalışmalarına liglere verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler önemli bir ismi kadrosuna katmak isterken, bu transferi Alper Potuk ve bir miktar parayla bitirmeye çalışacak.