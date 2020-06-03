Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır

Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriqi, Amerika'da yaşanan George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.

Kosovalı golcü, Twitter hesabından "United" (Birlik) etiketiyle bir fotoğraf paylaşarak ırkçılığa karşı tepkisini ortaya koydu. Polisin, siyahi bir vatandaşı gözaltına alırken öldürmesi ABD'de büyük protestolara neden olmuştu.

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