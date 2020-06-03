03 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır

Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

'nin golcü ismi , Amerika'da yaşanan George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.

Kosovalı golcü, Twitter hesabından "United" (Birlik) etiketiyle bir fotoğraf paylaşarak ırkçılığa karşı tepkisini ortaya koydu. Polisin, siyahi bir vatandaşı gözaltına alırken öldürmesi ABD'de büyük protestolara neden olmuştu.

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