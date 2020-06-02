02 Haziran 2020, Salı

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Volkan Demir: Muriqi 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalabilir

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, Lige Doğru programında sarı-lacivertli takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Vedat Muriqi'ye istenen teklifin gelmemesi halinde Kosovalı golcünün 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalabileceğini söyledi.
02.06.2020
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