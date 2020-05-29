29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Murat Aşık unutulmadı

Murat Aşık unutulmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Fenerbahçe, dün resmi hesaplarından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski başkan 'ı unutmadı.

Fenerbahçe, dün resmi hesaplarından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski başkan 'ı unutmadı. Sarı-lacivertlilerde 4 yıl başkanlık koltuğunda oturan Aşık için şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüze başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında rahmetle anıyoruz."
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