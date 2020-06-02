02 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Juan Jesus için teklifini iletti! Transferde ödenecek rakam...

Fenerbahçe teklifini iletti! Ödenecek rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Fenerbahçe bu sezon özellikle stoper hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok puan kaybetmişti. Sarı-lacivertliler gelecek sezon aynı problemi yaşamak istemezken, gündemine Roma'nın savunmacını 'u aldı ve teklifini iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı için ilk teklif yapıldı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.

Resmen açıkladı! Fenerbahçe... haberin devamı

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