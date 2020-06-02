02 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe Juan Jesus için teklifini iletti! Transferde ödenecek rakam...
Fenerbahçe bu sezon özellikle stoper hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok puan kaybetmişti. Sarı-lacivertliler gelecek sezon aynı problemi yaşamak istemezken, gündemine Roma'nın savunmacını Juan Jesus'u aldı ve teklifini iletti. İşte detaylar...
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı Juan Jesus için ilk teklif yapıldı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.
Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.
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