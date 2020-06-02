02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme birçok için gelmişti. Sarı lacivertli ekibin gündemine aldığı isimlerden biri de Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tu. 45 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takım hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:31
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Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer alan Erol Bulut gemileri yaktı.

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Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Bir süredir hoca arayışlarında olan sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri ön plana çıkmıştı.

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Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

İki teknik adamla da temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin kararını hangi yönde kullanacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

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Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Sezon sonu Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut, internet ortamında yayın yapan bir TV kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe isteğini apaçık ortaya koydu.

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Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇİYOR MU?

Erol Bulut: Burada karar verecek olan merci Fenerbahçe yönetimi ve başkanıdır. Nasıl bir profilde teknik direktör takımın başında istiyorlar, onunla nasıl çalışmak istiyorlar, hangi şartlarda çalışmak istiyorlar ve yeni sezonda nasıl bir yol izleyecekler? Ona da Fenerbahçe yönetimi karar verecek.

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