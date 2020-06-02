Erol Bulut resmen açıkladı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇİYOR MU?

Erol Bulut: Burada karar verecek olan merci Fenerbahçe yönetimi ve başkanıdır. Nasıl bir profilde teknik direktör takımın başında istiyorlar, onunla nasıl çalışmak istiyorlar, hangi şartlarda çalışmak istiyorlar ve yeni sezonda nasıl bir yol izleyecekler? Ona da Fenerbahçe yönetimi karar verecek.