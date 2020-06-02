02 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor?

Caner'den flaş paylaşım! Transfer mi oluyor?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'in siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli sol bekin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'in durumu belirsiz. Milli yıldızın, Fenerbahçe'den beraber ayrıldığı ile birlikte, sarı-lacivertli formaya geri döneceği konuşuluyordu.



Amerika'da yaşanan olayların ardından ırkçılığın tekrar gündeme oturduğu dünyada, Caner Erkin de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına ise Fenerbahçeli taraftarlardan 'yuvana dön' yorumları yapıldı.

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