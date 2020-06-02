Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor?

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin'in siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli sol bekin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in durumu belirsiz. Milli yıldızın, Fenerbahçe'den beraber ayrıldığı Gökhan Gönül ile birlikte, sarı-lacivertli formaya geri döneceği konuşuluyordu.





Amerika'da yaşanan olayların ardından ırkçılığın tekrar gündeme oturduğu dünyada, Caner Erkin de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına ise Fenerbahçeli taraftarlardan 'yuvana dön' yorumları yapıldı.

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