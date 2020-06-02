02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde beklenilen performansı gösterememişti. Alman futbolcuda flaş gelişmeler yaşanırken, tecrübeli yıldızın dev maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 10:52
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

Fenerbahçe sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse'den çok şey bekliyordu.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

İlk beş haftada dört asistle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, 14. haftada golle tanışmış ve 20 karşılaşmada rakip fileleri yedi defa havalandırırken, altı da asist yapmıştı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

Ancak Vedat Muriç'ten sonra takımın en skorer ismi olmasına rağmen Alman oyuncu eleştiri oklarından kaçamadı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

Gollerinin üçünü penaltıdan kaydeden Kruse, 7 Mart'ta oynanan Denizlispor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası kayıplara karıştı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse dev maçta yok

Alman oyuncunun dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Kruse aradan geçen üç aylık sürede iyileşemedi.

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