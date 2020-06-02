Caner Erkin imzaya kaldı

Günün öne çıkan haberlerinden biri Fenerbahçe-Caner Erkin iddiasıydı. 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü. Gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun önceki gün görüştüğü Caner Erkin'i ikna ettiği ifade edildi.

Daha önce taraftarın tepki gösterdiği Caner'e bu konuda garanti verdiği belirtilen Emre'nin Gökhan Gönül'le de bir araya geleceği iddia edildi. Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezon kadrosunda düşünmeyen Kanarya'nın hem yerli oyuncu sayısı hem de kulübü bilmeleri nedeniyle Gökhan-Caner ikilisinde ısrarcı davrandığı kaydedildi.

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