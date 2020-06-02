02 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Caner Erkin imzaya kaldı

Caner Erkin imzaya kaldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Günün öne çıkan haberlerinden biri - iddiasıydı. 4 sezondur formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü. Gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun önceki gün görüştüğü Caner Erkin'i ikna ettiği ifade edildi.

Daha önce taraftarın tepki gösterdiği Caner'e bu konuda garanti verdiği belirtilen Emre'nin 'le de bir araya geleceği iddia edildi. Isla ve 'ın yeni sezon kadrosunda düşünmeyen Kanarya'nın hem yerli oyuncu sayısı hem de kulübü bilmeleri nedeniyle Gökhan-Caner ikilisinde ısrarcı davrandığı kaydedildi.

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