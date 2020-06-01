Tolgay Arslan geri sayımda

Tolgay Arslan, yeniden başlayan Süper Lig maçları öncesi Alman basınına konuştu.

Tolgay Arslan, yeniden başlayan Süper Lig maçları öncesi Alman basınına konuştu. F.Bahçe'de forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, "Tamamen izole edilmiş durumdayız. Her oyuncunun bir odası var. Herkes maske takıyor. Açık büfe yok. Artık herkes Süper Lig'in başlamasını bekliyor" dedi.

DİĞER