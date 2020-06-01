01 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan geri sayımda

Tolgay Arslan geri sayımda
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 Giriş Tarihi: 01.06.2020

, yeniden başlayan maçları öncesi Alman basınına konuştu.

, yeniden başlayan maçları öncesi Alman basınına konuştu. F.Bahçe'de forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, "Tamamen izole edilmiş durumdayız. Her oyuncunun bir odası var. Herkes maske takıyor. Açık büfe yok. Artık herkes Süper Lig'in başlamasını bekliyor" dedi.

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