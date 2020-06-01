Korkut: F.Bahçe’ye büyük saygım var

Sarı-lacivertlilerle ismi anılan teknik direktörlerden biri olan Tayfun Korkut, konu hakkında kısa bir görüş belirtti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Sarı-lacivertlilerle ismi anılan teknik direktörlerden biri olan Tayfun Korkut, konu hakkında kısa bir görüş belirtti. Futbolculuk döneminde formasını giydiği F.Bahçe'ye karşı çok büyük bir saygısını olduğunu belirten genç hoca, "Kulüpten teklif almadım, kimseyle de görüşmedim. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" dedi.