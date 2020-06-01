01 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Boca Juniors Isla’yı istiyor

Boca Juniors Isla’yı istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Kanarya'da kalan Isla için takipte... Arjantin ekibinin sportif direktörü Riquelme'nin 'ın eski oyuncusu Medel'den Isla ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Kanarya'da kalan Isla için takipte... Arjantin ekibinin sportif direktörü Riquelme'nin 'ın eski oyuncusu Medel'den Isla ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı. Medel, "Benden Isla'nın telefonunu istedi. Transfer için görüşeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.
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