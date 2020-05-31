31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İrfan ve Caner için net mesaj

İrfan ve Caner için net mesaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

İsmi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci ve için menajerleri net konuştu. Altıparmak, “Sosyal medyayaki her habere inanmayın” dedi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci ve için menajerleri net konuştu. Sözlerine, "Artık insanlar sosyal medyada yazılan her şeye inanmasın" diyerek başlayan Altıparmak, "İrfan'ın önceliği Başakşehir ile kalan 8 maça çıkmak. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın oyuncusuyla transfer konuşulabilmesi mantıklı mı? Ayrıca ben menajerliğini yaptığım her oyuncu gibi İrfan'ın da ilk tercihinin Avrupa olmasını istiyorum. Caner'in de sözleşmesi bitiyor. İlk olarak Beşiktaş ile konuşacağız. Beşiktaş ile masaya oturmayacağımızı söylediğimiz anda zaten ona da gelecek birçok transfer teklifi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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