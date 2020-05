İrfan ve Caner için net mesaj

İsmi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin için menajerleri Batur Altıparmak net konuştu. Altıparmak, “Sosyal medyayaki her habere inanmayın” dedi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin için menajerleri Batur Altıparmak net konuştu. Sözlerine, "Artık insanlar sosyal medyada yazılan her şeye inanmasın" diyerek başlayan Altıparmak, "İrfan'ın önceliği Başakşehir ile kalan 8 maça çıkmak. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın oyuncusuyla transfer konuşulabilmesi mantıklı mı? Ayrıca ben menajerliğini yaptığım her oyuncu gibi İrfan'ın da ilk tercihinin Avrupa olmasını istiyorum. Caner'in de sözleşmesi bitiyor. İlk olarak Beşiktaş ile konuşacağız. Beşiktaş ile masaya oturmayacağımızı söylediğimiz anda zaten ona da gelecek birçok transfer teklifi olacaktır" ifadelerini kullandı.

DİĞER