31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kosova’dan yeni golcü

Kosova’dan yeni golcü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Transferin gözde ismi Vedat Muriç, kaptan Emre Belözoğlu aracılığıyla yönetime golcü önerdi.

Transferin gözde ismi Vedat Muriç, kaptan Emre Belözoğlu aracılığıyla yönetime golcü önerdi. Kosovalı yıldız, formasını giydiği Norveç ekibi Odds ile sözleşmesi sona erecek Elba Rashani'nin takıma katkı sağlayabileceğini söyledi. 27 yaşındaki 1.81'lik oyuncu, bu sezon Norveç Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi
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