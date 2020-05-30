30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maddi anlamda birçok gelir kalemi kesilen Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere yönelmişti. Transfer için birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü bir ismi de aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 15:50
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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızın peşinde olduğu yazıldı.

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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Sezonun sona ermesiyle beraber futbol yapılandırmasında büyük bir değişime gidecek sarı lacivertlilerde ilk hamle Emre Belözoğlu ile olacak.

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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Aktif futbol kariyerini sonlandıracak olan tecrübeli isim, Sportif Direktörlük koltuğuna geçecek ve transferler için kolları sıvayacak.

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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Bu bağlamda önceliğini genç ve gelecek vadeden isimlere verecek Fenerbahçe'de, bir diğer transfer hamleleri de dünyaca ünlü yıldızlar için olacak.

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Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Mevcut takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek isimlerden birine Kanarya, şimdiden kancayı attı.

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