Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maddi anlamda birçok gelir kalemi kesilen Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere yönelmişti. Transfer için birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü bir ismi de aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 15:50 ABONE OL