30 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Tuncay Şanlı Azerbaycan'da konuştu! "Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım"

F.Bahçe'de seve seve görev yaparım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok isim gündeme gelirken, sarı-lacivertliler teknik kadroya Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Bu hamlenin ardından Sarı Kanarya'da göreve getirileceği konuşulan , Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Şanlı, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım" dedi.

Uzun yıllar top koşturduğu Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan , sessizliğini Azerbaycan'da bozdu.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

CBC Sport'ta yayınlanan 'Türkiye'den ' programına telefonla bağlanan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe iddiaları için, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.

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