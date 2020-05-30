30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş forması giyen ve sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sözleşme imzalayacağı iddia edilen sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibinin başka bir yıldızını bedavaya almayı planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:12
ABONE OL
  • 1
  • 14
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu maçlar için Riva'da gerçekleştirdiği kampla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Finansal Fair Play ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıp nedeniyle yerli oyuncu transferine ağırlık verecek olan sarı-lacivertliler, kiralayabileceği ve bonservisi elinde olan oyunculara da öncelik verecek.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine ise Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelmişti.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Sarı-lacivertli kulübün, Gökhan ve Caner ile temasa geçtiği ve siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten iki eski futbolcusunu da renklerine bağlayacağı öne sürülmüştü.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Beşiktaş'ın sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolculara yeni sözleşme önerip önermeyeceği merak konusu olurken, Fenerbahçe'de ses getirecek bir transfer hamlesi geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör