Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını bedavaya alacak! Gökhan Gönül ve Caner Erkin derken...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş forması giyen ve sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sözleşme imzalayacağı iddia edilen sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibinin başka bir yıldızını bedavaya almayı planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:12 ABONE OL