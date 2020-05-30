30 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo 'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanının bir bölümünü, başkan ile yönetim kurulu üyeleri Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.

Fenerbahçe son sürat! haberin devamı

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