Lazio’nun Muriç aşkı
La Gazetta dello Sport, İtalyan ekibinin Fenerbahçe’nin yıldızından vazgeçmediğini ve 20 milyon euro’yu da gözden çıkardığını yazdı.
Ara transfer döneminden bu yana İngiliz ve İtalyan ekiplerinin listesinde yer alan Vedat Muriç, Avrupa basınının da gündeminden düşmüyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismiyle ilgili son olarak İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta önemli bir haber vardı. Uzun süredir Kosovalı yıldızı takibe alan Lazio'nun bu transfer için tüm şartları zorlayacağı yazıldı. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin ısrarcı olduğu 26 yaşındaki golcü için İtalyan ekibinin 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi 15 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, 5 de asist yaptı. Öte yandan 1.94'lük dev golcü için İngiltere'den Burnley'nin ciddi bir teklif yaptığı iddia edilmişti.
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