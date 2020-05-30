30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig 26. hafta itibarıyla ara verilmişti. Liglerin 12 Haziran'da tekrar başlanacağının duyurulmasının ardından Fenerbahçe çalışmalarına devam etti. İşte Riva'da kampa giren sarı-lacivertlilerin antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:43
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Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...

Fenerbahçe Futbol A Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...

Antrenman, 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla sürdürdükleri idmanı, dayanıklılık parkurlarıyla noktaladı.

İşte idmandan kareler...

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Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...
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Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...
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Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...
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