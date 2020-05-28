28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı bırakıldı!

F.Bahçe'den flaş karar! Yıldız oyuncu kadro dışı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yapan 'de flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli kulüpte bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren 'de ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Corona virüsü sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu. Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor. Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor.

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