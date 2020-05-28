Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

Fenerbahçe Cemil Usta Sezonu'na Ersun Yanal ile başlamış ve özellikle ikinci yarıda alınan kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti. Liglere verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Fakat sarı-lacivertlilerde Aurelio'nun gelişinin bambaşka bir sebebi var. İşte o detay...

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:45 ABONE OL