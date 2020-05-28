28 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

Fenerbahçe Cemil Usta Sezonu'na Ersun Yanal ile başlamış ve özellikle ikinci yarıda alınan kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti. Liglere verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Fakat sarı-lacivertlilerde Aurelio'nun gelişinin bambaşka bir sebebi var. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:45
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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açmıştı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

CAMİA BUNU KONUŞUYOR
Camianın dillendirdiği iddia ise çok konuşulacak...

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

BULUT VE BJELICA ÖNE ÇIKMIŞTI AMA
Fenerbahçe bilindiği gibi teknik direktör adaylarını ikiye indirmiş Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkan isimler olmuştu.

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

Şu an Alanyaspor'u çalıştıran ve 1995-99 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, Ali Koç'un divan konuşmasında 'Camiayı tanıyan' nitelendirmesiyle öne çıkan isim olmuştu.

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sonrası dikkat çeken o detay! Yeniden buluşuyorlar

TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK
Fakat sarı lacivertli yönetimin aklındaki şablon ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak türden...

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