Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Mehmet Aurelio...

Uzun yıllar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen ve Türk Milli Takımı'nda da görev yapan Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'nin teknik ekibine dahil oldu. Mehmet Aurelio'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Aurelio kimdir? Ne zaman Türk oldu? Yaşı kaç?