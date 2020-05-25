25 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Mehmet Aurelio...

F.Bahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe resmi internet sitesinden, eski futbolcusu 'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen , Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 şampiyonluğu, 1 sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Spor Kulübü"

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Yapılan resmi açıklamanın ardından Alex de Souza da Mehmet Aurelio'ya başarılar diledi.

İşte Mehmet Aurelio'nun kariyeri... haberin devamı

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