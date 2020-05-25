Sheffield United'da ibre Altay Bayındır'a dönüyor! İşte o ihtimal

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Altay Bayındır, İngiliz basınında gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin yöneticilerinden Selahattin Baki'nin geçtiğimiz yıllarda görev aldığı Sheffield United'ın Henderson'u kadrosuna katamaması durumunda ibrenin Altay Bayındır'a döneceği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır, gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç eldiven, bu başarısı sonrasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini iyiden iyiye çekerken, İngiliz basını konuyla ilgili önemli bir habere imza attı.

Fotomaç'ın derlediği haberde; Ada ekibi Sheffield United'ın, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı duyurulan haberin detayları şu şekilde;

"Dean Henderson'un geleceği henüz bilinmiyor. Sheffield United, Henderson'u gelecek sezon takıma getiremedikleri taktirde, yerine önemli bir ismi istiyor.

Wilder (Sheffield teknik direktörü) daha önce Fenerbahçe'yi izledi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Henderson, Sheffield'a dönmemesi halinde dümen Altay Bayındır'a kırılacak.

Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin genç ve A Milli Takımlarında forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor."

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