28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Orhan Ak iddialarını yalanladı!

Fenerbahçe'den yalanlama! Orhan Ak...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Kulübü, son günlerde basında yer alan 'ın kulüpte görev alacağı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır"

Max Kruse için karar verildi! Transfer... haberin devamı

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