28 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse için transfer kararını verdi. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon maaş bütçesinde küçülmeye gidecekken, 32 yaşındaki yıldız için teklif gelmesi halinde kabul edebileceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Bundesliga ekibinin sıkı bir teması olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:52
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Sarı-lacivertli takımda inişli çıkışlı bir performans gösteren Alman yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.


  • 3
  • 17
Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Kruse'nin takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmasının ardından Alman kulübünü heyecan sardı.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Öyle ki Bundesliga ekibinin taraftarları da yıldız futbolcunun transferini oldukça istiyor.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'de Max Kruse için karar verildi! Transfer...

Milliyet'in haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Max Kruse, Werder Bremen'de hala özleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör