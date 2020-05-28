Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta?

Süper Lig için son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yönetimi, daha önce Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıklamış ve 20 Mayıs'ta Kulüpler Birliği ile bu kararı görüşerek takımların da onayı alınmıştı. Son kez toplantı gerçekleştiren federasyon, Süper Lig hakkındaki nihai kararını verdi. İşte detaylar...