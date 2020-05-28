28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve 'nın akıbeti 'nin yaptığı toplantının ardından belli oldu. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tarih ve saatleri açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'nın programı belli oldu.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN?

'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü saat 20:45'te Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü 20:45'te Aytemiz - Fraport-TAV maçları oynanacaktır.

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