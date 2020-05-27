Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic kararını verdi! Gidiyor mu? Kalıyor mu?
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve sarı-lacivertlilerde devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan başantrenör Zeljko Obradovic kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçeli basketbol severlerin merakla beklediği soru yanıt buluyor... Uzun zamandır Obradovic ile yeni sözleşme imzalanmasını bekleyen sarı lacivertlilere müjde geliyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:
"Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmaya çok yakın...
Obradovic ve Fenerbahçe ilişkisi oldukça eskiye dayanıyor. Kurulan temaslar, bu birlikteliğin devam edeceğini gösteriyor.
Fenerbahçeli yetkililer, dünyaca ünlü koçla yaptığı görüşmede, takım içerisindeki maaşlarda indirime gidileceğini ve kendisiyle yola devam etmek istenildiğini aktardı.
JASIKEVICIUS DENİYORDU AMA...
Kısa süre önce Jasikevicius'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu ve Obradovic'in, sarı lacivertlilerle yollarını ayıracağı iddia ediliyordu ama yaşanan son gelişmeler sonrasında ibre tam tersine döndü.
Gelen bilgilere göre, Sırp antrenör Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Buna göre Obradovic, hem takım içerisinde bütçe kısıtlamasına gidilmesini, hemde kendi maaşında indirilmesine gidilmesini kabul etti."
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