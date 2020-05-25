25 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

F.Bahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

Kulübü; futbolcular, teknik heyet, idari heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa gireceğini de ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Takımımız, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır."

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