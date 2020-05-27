27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsata çeviren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Cimbom'un ön protokol imzaladığı öne sürüldüğü Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 03:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en çok ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Muriqi, bir anda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Kanarya, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI

Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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