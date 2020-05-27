Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsata çeviren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Cimbom'un ön protokol imzaladığı öne sürüldüğü Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...