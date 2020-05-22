22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Vincenzo Montella sürprizi!

Fenerbahçe'den Vincenzo Montella sürprizi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için gündeme gelen son isim oldu. Daha önce ülkesinin dışında başarısız bir macerası yaşayan 47 yaşındaki İtalyan hocanın sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi.

Kanarya hoca arayışlarına devam ederken ortaya birçok isim atılmaya devam ediyor. Nenad Bjelica, Erol Bulut, ve Razvan Lucescu gibi hocaları listesine alan gündemine alan sarı-lacivertliler için bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu teknik adamın İtalyan çalıştırıcı olduğu öğrenildi.

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FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulübün gündeminde olduğu iddia edildi. Daha önce İtalya dışında başarısız bir deneyimi yaşayan Montella'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığı dile getirildi.

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