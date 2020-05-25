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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraşlar kaydettiği Aleksander Kolarov, kulübü Roma'da kalmayı tercih etmişti. İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Sırp yıldız, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 07:46
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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'da mutlu sona ulaşamamıştı.

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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

Roma ile sözleşme uzatmadan önce devreye giren sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla abisini Türkiye'ye getirmişti.

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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

Daha sonra İtalyan kulübü yıldız futbolcusu ile görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

Sırp futbolcuya önerilen sözleşmede eğer 1 yıllık opsiyonun kullanılmaması halinde 1.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.

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Aleksandar Kolarov transferi hakkında kararını verdi! Fenerbahçe de istemişti

2 YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Opsiyonun kullanılması ve Kolarov'un 2 yılda Roma'da kalması durumunda ise yıldız oyuncu toplamda 5 milyon euro değerinde garanti ücret kazanacağı duyurulmuştu.

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