21 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zajc için şaşırtan teklif

Zajc için şaşırtan teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

'nin geçtiğimiz sezon ara döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenen verimi alamadığı ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, transfere kaynak yaratmak adına Sloven futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirirken, 'ın oyuncuya talip olduğu ve teklifini ilettiği ortaya çıktı.

'nin satış listesine koyduğu 'a talip çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon Euro'nun yanı sıra 'ı vermişti.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren 'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.

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