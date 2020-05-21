Fenerbahçe'de Zajc için şaşırtan teklif

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenen verimi alamadığı Miha Zajc ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, transfere kaynak yaratmak adına Sloven futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirirken, Krasnodar'ın oyuncuya talip olduğu ve teklifini ilettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Miha Zajc'a talip çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon Euro'nun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.

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