24 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Anadolu Efes'te corona virüsü testleri belli oldu

Anadolu Efes''in corona virüsü test sonuçları belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

 'nin devam etme olasılığına karşı yaptırdığı corona virüsü testinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulanan 'te sonuçlar negatif çıktı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

"TÜM OYUNCULARIMIZ HAZIR DURUMDADIR"

Açıklamada, "Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

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