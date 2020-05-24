24 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

2020-21 sezonu için çalışmalara şimdiden başlayan ve ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertlilerin iki isimle anlaşma sağladığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 13:33
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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor. Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.

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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

MIHA ZAJC
Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.

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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

TOLGA CİĞERCİ
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.

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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

SADIK ÇİFTPINAR
Fenerbahçe, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Kendisine kulüp bulması halinde gidecek. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.

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Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

DENİZ TÜRÜÇ
Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç, beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.

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