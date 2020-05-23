23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Haziran ayında..."

Bjelica'dan F.Bahçe açıklaması! Haziran ayında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde bulunan Hırvat teknik adam , sarı-lacivertlilerin kendisine Haziran ayında başlamasını teklif ettiğini söyledi.

arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.

Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

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