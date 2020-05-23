23 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kapsamda Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'ı gündemine almıştı. İki ezeli rakibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte aradaki fark...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:05
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Bir tarafta Galatasaray oyuncuyla sözlü mutabakata varırken, imza parasını yatırmak için ligin bitmesini bekliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Diğer taraftan Fenerbahçe ise Mert Hakan'a Galatasaray'dan çok daha iyi bir teklif sundu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden toplamda yıllık 5 milyon TL daha fazla olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Fenerbahçe'nin önerdiği imza parası ve yıllık ücretin 15 milyon TL civarında olduğu, Galatasaray'ın yıllık teklifinin ise 10 milyon TL'de kaldığı ifade edildi.

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