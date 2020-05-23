Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş teklifinde büyük fark! Tam tamına...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kapsamda Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'ı gündemine almıştı. İki ezeli rakibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte aradaki fark...