Fenerbahçe'de yeni hedef Yunus Mallı

Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'e Emre Belözoğlu aracılığıyla teklif götüren sarı-lacivertliler, Alman altyapısından yetişen ve milli oyuncumuz Yunus Mallı'yı da gündemine aldı.

2017'de 12.5 milyon Euro'ya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Alman kulübünün, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe de henüz kariyerinin ortasında olan yetenekli oyuncuyu, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

DİĞER