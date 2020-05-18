Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den gidiyor mu? İddialara yanıt verdi
Fenerbahçe'nin kadrosundaki tek sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli futbolcu, ayrılacağına dair iddialara yanıt verdi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.
Takvim'de yer alan habere göre hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.
Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.
2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.
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