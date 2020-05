İtalya’dan Ivan Juric iddiası

Çizme basını, bu sezon İtalya’da Hellas Verona ile başarılı bir grafik çizen 44 yaşındaki teknik direktörün F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.

Fenerbahçe'de hoca konusu hâlâ belirsizliğini korurken dört bir yandan çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Bu kez İtalyanlar 'acaba' dedirtecek bir isim ortaya attı. Radio Kiss Kiss'te yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, bu sezon Hellas Verona'da başaralı ıbir sezon geçiren Ivan Juric ile temas kurdu. La Gazetta Dello Sport'un Fiorentina, Napoli ve Torino için adını telaffuz ettiği, İngiliz The Guardian'ın "West Ham'da David Moyes'in yerine Juric düşünülüyor" haberlerini yaptığı ortamda bir anda Fenerbahçe'nin adı da anılmaya başlandı. Radio Kiss Kiss'in haberi üzerine Calcio Hellas, durumu menajer Marko Naletelic'e sordu. Naletelic, "Juric ile ilgili haberleri ben de duyuyorum. Türkiye'den de talip oldular. Ama görüşme ne aşamada bilmiyorum. Şu an menajeri ya da avukatı değilim. Ivan, gittiği her yerde başarılı olur" dedi.

MONTELLA'DAN SONRA

İtalya'da spor basını nedense bir anda Fenerbahçe ile ilgili haberler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün de sarı-lacivertlilerin, son olarak Fiorentina'ya çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bilindiği üzere başkan Ali Koç, Türkiye'yi tanıyan bir hoca getirmek istediğini açıkladı.

