23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İtalya’dan Ivan Juric iddiası

Çizme'den flaş iddia! F.Bahçe'ye Hırvat teknik adam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Çizme basını, bu sezon İtalya’da Hellas Verona ile başarılı bir grafik çizen 44 yaşındaki teknik direktörün F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.

Fenerbahçe'de hoca konusu hâlâ belirsizliğini korurken dört bir yandan çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Bu kez İtalyanlar 'acaba' dedirtecek bir isim ortaya attı. Radio Kiss Kiss'te yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, bu sezon Hellas Verona'da başaralı ıbir sezon geçiren Ivan Juric ile temas kurdu. 'un Fiorentina, Napoli ve Torino için adını telaffuz ettiği, İngiliz 'ın "West Ham'da 'in yerine Juric düşünülüyor" haberlerini yaptığı ortamda bir anda Fenerbahçe'nin adı da anılmaya başlandı. Radio Kiss Kiss'in haberi üzerine Calcio Hellas, durumu menajer Marko Naletelic'e sordu. Naletelic, "Juric ile ilgili haberleri ben de duyuyorum. Türkiye'den de talip oldular. Ama görüşme ne aşamada bilmiyorum. Şu an menajeri ya da avukatı değilim. Ivan, gittiği her yerde başarılı olur" dedi.

Fenerbahçe'den Batshuayi bombası haberin devamı

MONTELLA'DAN SONRA

İtalya'da spor basını nedense bir anda Fenerbahçe ile ilgili haberler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün de sarı-lacivertlilerin, son olarak Fiorentina'ya çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bilindiği üzere başkan , Türkiye'yi tanıyan bir hoca getirmek istediğini açıkladı.

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