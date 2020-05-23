23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe kararını verdi! Max Kruse...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse takımında inişli çıkışlı performans göstermişti. Sarı-lacivertli ekip 32 yaşındaki yıldız hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe'de bu sezon zaman zaman iyi performans ortaya koysa da istikrarı yakalamayan Max Kruse için karar verildi.
Takvim'de yer alan habere göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe, Alman futbolcuyu satacak. Yıllık 3 milyon Euro da maaş alan 32 yaşındaki yıldızın, takımda kalması halinde ise önümüzdeki sezon için ücretinde indirime gidileceği öğrenildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
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