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FENERBAHÇE

Fenerbahçe kararını verdi! Max Kruse...

Fenerbahçe kararını verdi! Kruse gidiyor mu?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

'nin yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Alman futbolcu takımında inişli çıkışlı performans göstermişti. Sarı-lacivertli ekip 32 yaşındaki yıldız hakkında kararını verdi.

'de bu sezon zaman zaman iyi performans ortaya koysa da istikrarı yakalamayan için karar verildi.

Takvim'de yer alan habere göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe, Alman futbolcuyu satacak. Yıllık 3 milyon Euro da maaş alan 32 yaşındaki yıldızın, takımda kalması halinde ise önümüzdeki sezon için ücretinde indirime gidileceği öğrenildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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