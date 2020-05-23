23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre’den yalanlama

Emre’den yalanlama
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Kaptan Emre Belözoğlu'nun ligin başlamasıyla ilgili olarak bazı takım oyuncularını arayarak "Oynamayalım, birlikte hareket edelim" dediği iddia edilmişti. F.Bahçe, konuyla ilgili Emre'nin açıklamalarını yayınladı.

Kaptan Emre Belözoğlu'nun ligin başlamasıyla ilgili olarak bazı takım oyuncularını arayarak "Oynamayalım, birlikte hareket edelim" dediği iddia edilmişti. F.Bahçe, konuyla ilgili Emre'nin açıklamalarını yayınladı. Tecrübeli oyuncu, haberi "Söz konusu Emre Belözoğlu olduğunda her tür polemiğin içine çekilmeye çalışılmamı ve bu gayreti hayretle karşılıyorum. Başkanlarımız arasında yaşanmış bir diyaloğun çarpıtılarak benim rakibimizin oyuncularını aradığımı iddia etmek, büyük iftiranın parçası olmak demektir" sözleriyle yalanlandı.
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