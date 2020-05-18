18 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Berke Özer’e sürpriz talip!

Berke Özer’e sürpriz talip!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon, sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke'ye yeni talip çıktı.

Sinan Bolat ile yollarını ayırma kararı alan Belçika 1. Lig ekibi Antwerp, 19 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle birlikte istiyor. 1 milyon euro'luk teklifi beğenmeyen Fenerbahçe'nin, Berke'yi kiralamayı düşündüğü belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası... Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Üç büyüklerden dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız Üç büyüklerden dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız
Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda... Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör