22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

UEFA’dan Alex’e onur

UEFA’dan Alex’e onur
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, tarafından onurlandırıldı. Şampiyonlar Ligi twitter hesabı, Brezilyalı yıldızın sarı- lacivertli formayla Devler Ligi'nde yaptığı asistlerin videosunu yayınladı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, tarafından onurlandırıldı. Şampiyonlar Ligi twitter hesabı, Brezilyalı yıldızın sarı- lacivertli formayla Devler Ligi'nde yaptığı asistlerin videosunu yayınladı. Paylaşım binlerce beğeni topladı.
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