22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan Kuyt'a mesaj

Emre Belözoğlu'ndan Kuyt'a mesaj
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan , Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak için destek istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan , Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak için destek istediği öğrenildi. Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda yeni sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız. F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edildi.

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