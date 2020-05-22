Emre Belözoğlu'ndan Kuyt'a mesaj

Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği öğrenildi. Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda yeni sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız. F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edildi.

DİĞER