22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Universidad’dan Isla’ya mesaj

Universidad’dan Isla’ya mesaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Kulüple sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp Universidad de Chile'den açıklama geldi.

Kulüple sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp Universidad de Chile'den açıklama geldi. Ülkesi Şili'ye dönme planları yapan Isla hakkında konuşan Universidad'ın hocası Caputto, "Isla'yı takımda görmek isteriz ama bunu konuşmak için erken" dedi.
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