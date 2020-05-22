Universidad’dan Isla’ya mesaj

Kulüple sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp Universidad de Chile'den açıklama geldi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Kulüplesözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp Universidad de Chile'den açıklama geldi. Ülkesi Şili'ye dönme planları yapan Isla hakkında konuşan Universidad'ın hocası Caputto, "Isla'yı takımda görmek isteriz ama bunu konuşmak için erken" dedi.