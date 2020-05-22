22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Chelsea’yi reddetmiştim

Chelsea’yi reddetmiştim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından Roberto Carlos, 2007 yazında Chelsea yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından Roberto Carlos, 2007 yazında Chelsea yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı. O dönem Paris'te Abramovich ile anlaştığını belirten Carlos, "Son anda bir pürüz çıkınca Chelsea'yi reddettim ve Fenerbahçe'yi seçtim. İyi ki Türkiye'ye gitmişim" dedi.
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