Chelsea’yi reddetmiştim

Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından Roberto Carlos, 2007 yazında Chelsea yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'ningelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından Roberto Carlos, 2007 yazında Chelsea yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı. O dönem Paris'te Abramovich ile anlaştığını belirten Carlos, "Son anda bir pürüz çıkınca Chelsea'yi reddettim ve Fenerbahçe'yi seçtim. İyi ki Türkiye'ye gitmişim" dedi.